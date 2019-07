Agencia estadounidense detalló las malas condiciones de los migrantes detenidos en la frontera

Un informe independiente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, del gobierno de Estados Unidos, detalló las deplorables condiciones de los campos de detención en la que están los migrantes indocumentados, en la frontera sur del país.

El reporte, cita The New York Times, habla de "celdas atestadas de personas, los niños sin acceso a duchas y comidas calientes”.

La información fue recogida en cinco instalaciones del Valle del Río Grane, en Texas. En ella se detalla que, por ejemplo, los niños contaban con poca ropa para cambiarse y que no existen lavanderías.

Según el informe, muchos migrantes sólo recibieron toallitas húmedas para limpiarse y sándwiches de mortadela para comer, lo que les provocó estreñimiento y otros problemas de salud.

Según el medio, cuando los inspectores aparecieron por los centros, los migrantes golpeaban las rejas para llamar su atención y le lanzaban notas por la ventana, pidiendo ayuda.

"En una instalación, algunos adultos permanecieron recluidos hasta una semana en espacios en los que tenían que estar de pie, y en otro centro las personas estuvieron recluidos más de un mes en celdas superpobladas", detalla el informe.

La respuesta de Trump

El presidente de Estados Unidos no negó la situación descrita en el reporte y aseguró que "muchos de los inmigrante ilegales están viviendo mucho mejor ahora que en los lugares de donde vienen y en condiciones más seguras".

"Si los inmigrantes ilegales están descontentos con las condiciones y los centros construidos o mejorados, pues que no vengan. Todos los problemas resueltos", agregó en su cuenta de Twitter.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!