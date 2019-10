Aeropuerto de Barcelona colapsado por protestas tras fallo contra líderes de proceso independentista

Al menos 108 vuelos –de 1066 programados para este lunes– han debido ser cancelados en el Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona ante las masivas protestas tras el fallo que condenó a 13 años de cárcel a los líderes de proceso independentista de Cataluña.

Las movilizaciones fueron convocadas por el colectivo independentista Tsunami Democràtic, anónimo pero respaldado por los independentistas, el que llamó a colapsar las instalaciones tras el fallo del Tribunal Supremo español.

Las protestas se han sentido en toda Cataluña, con numerosos cortes de carretera e incluso la interrupción del servicio del tren de alta velocidad (AVE) tras bloquear la línea férrea.

Thousands of Catalans are demonstrating all over the country against the brutal sentence of the Supreme Court. Barcelona airport, roads and train tracks completely collapsed. Permanent mobilization until #Catalonia is free! #SentenciaProces pic.twitter.com/OQxo20jfW1