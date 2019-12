'Tregua comercial': China acepta acuerdo con Estados Unidos para bajar aranceles

Tras el visto bueno del Presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno de China aceptó el primer acuerdo que reducirá los aranceles sobre los productos del gigante asiático. Esta es la antesala de una tregua en la denominada "guerra comercial" entre las dos economías globales.

La reducción se realizará por etapas, siendo la primera este domingo, día en el que supuestamente habría un aumento en las tarifas. El propio Trump explicó a través de su Twitter que "se han acordado muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados, y mucho más. Las tarifas del 25% se mantendrán como están, con el 7,5% aplicado en gran parte del resto".

El viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, confirmó esta parte del pacto comercial y señaló que ambos países acordaron terminar las etapas finales, como la revisión legal y la traducción, lo antes posible. Luego se realizará la parte final, que corresponde a las firmas.

Producto de este pacto entre los dos gigantes, las acciones estadounidenses presentaron un alza.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....