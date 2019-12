Tensión comercial con China: Trump aprobó acuerdo para rebajar aranceles

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el principio de acuerdo comercial con China, que pondría fin a la tensión entre ambas economías. Este pacto permitiría rebajar la mitad de los aranceles de las importaciones chinas, valoradas en US$ 360 mil millones, además de cancelar el aumento de los mismos pronosticado para el domingo, que asciende a US$165 mil millones.

En su cuenta de Twitter, Trump calificó el pacto como un "gran acuerdo". "Ellos lo quieren y nosotros también", sostuvo el Mandatario estadounidense en la red social.

Se espera que durante esta jornada China revise los términos del acuerdo. Sin entregar mayores detalles, desde el gigante asiático ya remarcaron que el pacto con Estados Unidos debe ser "mutuamente beneficioso" y que es la "expectativa internacional" tras 17 meses de tensión económica.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!