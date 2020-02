Superintendente de Insolvencia llamó a personas con morosidad a renegociar gratis sus deudas

Más de 4.700.000 personas están morosas en el sistema financiero, de acuerdo al último informe presentado por la Universidad San Sebastián, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Hugo Sánchez, invitó en entrevista con ADN Hoy a quienes se encuentren morosos a renegociar gratis sus deudas.

"La renegociación lo que permite, a diferencia de la liquidación, es reordenar y bajar tu carga financiera. Por ejemplo, sabemos que a las familias se les va más menos un 75% de los ingresos familiares en deudas, lo puedes bajar tú a un 50 o 40% renegociando", expresó.

"La idea es que no vayas tú a cada uno de tus acreedores, banca, retail, etcétera, sino que por intermediación de la Superintendencia en las instalaciones de la Superintendencia con todos los acreedores presentes, nosotros logramos que se aumenten la cantidad de cuotas, baje la carga, disminuyan los intereses", explicó.

Eso sí, "cumpliendo con algunos requisitos: tener dos deudas vencidas por más de 90 días por más de 80 UF, que estamos hablando de $2.200.000, no teniendo juicios ejecutivos, o sea, no estando todavía judicializada la deuda, y no teniendo boletas de honorarios emitidas los 24 periodos antes, tú puedes someterte a este procedimiento que no dura más de 3 meses", detalló.