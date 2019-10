Sindicato de Walmart denunció más de 400 trabajadores despedidos tras negociación colectiva

Con información de Andrés Huerta



Los trabajadores de la empresa Líder acusaron despidos, luego de la huelga legal que sostuvieron durante julio. La compañía, Walmart, respondió que, por el contrario, se siguen creando puestos de trabajo.



El Sindicato Interempresa de Walmart (SIL), denunció que más de 400 trabajadores fueron despedidos en septiembre pasado, luego de la huelga de seis días que tuvo lugar el pasado mes anteriormente señalado, y que involucró a más de 150 locales de la cadena de supermercados.



Juan Moreno, presidente de la entidad, acusó que la firma los desvinculó una vez cumplido el plazo de fuero, después de la negociación colectiva.



"Esto es meramente represalia. No es cualquier despido. Tiene que ver con que nos están sacando no a cualquier trabajador, no se trata de plazos fijos, son compañeros, antiguos, parte integral y que participaron activamente en la huelga, y se atrevieron a sacar a tres delegados representantes. Eso es venir a hablar, pasar la cuenta por una negociación exitosa", dijo.



Por su parte, Walmart expresó, por medio de un comunicado, que en el último trimestre sumó a 300 nuevos colaboradores y que tiene una rotación promedio mensual del 4%. Con respecto a los que dejaron la compañía, se explica por la generación de nuevos puestos de trabajo, con la operación del nuevo centro de distribución El Peñón.