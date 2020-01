Presentan proyecto de ley para permitir endosar pasajes de avión en caso de no poder usarlos

El diputado Miguel Ángel Calisto presentó un proyecto de ley que busca permitir a las personas que puedan endosar un pasaje aéreo a un tercero cuando hay problemas de fuerza mayor, para no perder el dinero del costo del vuelo.

La iniciativa busca modificar el código de aeronáutica para estos fines, argumentando que hay "una serie de abusos que cometen las líneas aéreas, como la suspensión de vuelos sin motivos claros o la sobreventa de pasajes", y que la medida podría prevenir este daño al cliente.

Esto significa que, si por alguna situación una persona no puede usar el pasaje que compró con su dinero, exista la posibilidad que pueda vender, regalar o transferir este boleto a otra persona y así no perder el dinero. Uno cuando paga, es dueño de su pasaje, entonces es incomprensible que no se pueda hacer uso de este como uno estime conveniente", señaló el parlamentario DC.

Según el congresista es el tercer proyecto que presenta en materia de la industria aeronáutica, luego de uno para sancionar la sobreventa de pasajes, y otro para indemnizar a los pasajeros ante vuelos suspendidos con menos de 12 horas de antipación para vuelos nacionales, y 24 horas para internacionales.