Premio Nobel: tres economistas ganan por sus estudios sobre la reducción de la pobreza

El indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo y el estadounidense Michael Kremer son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

El organismo los destacó por sus "por su aproximación experimental a la reducción de la pobreza".

"A pesar de la mejora en los estándares de vida, más de 700 millones de personas todavía subsisten con ingresos extremadamente bajos. Cada año, unos cinco millones de niños de menos de cinco años fallecen por enfermedades que podrían a menudo ser prevenidas o curadas con tratamientos que no son caros. La mitad los niños del mundo todavía abandonan la escuela con unas capacidades básicas de lectura y aritmética", dijo la Academia en un comunicado.

