Piñera criticó proyecto de 40 horas de Vallejo y dijo que es inconstitucional

Sebastián Piñera criticó el proyecto que busca rebajar a 40 las horas semanales laborares – presentado por la diputada Camila Vallejo- y profundizó en el argumento de su inconstitucionalidad por incidir en el erario.

El presidente afirmó que la Constitución establece que "todo lo que tiene que ver con gasto público es una iniciativa exclusiva del ejecutivo" y "el presidente, los senadores y diputados, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

Sin contestar a una pregunta de directa sobre si usará el veto presidencial en caso de que la iniciativa sea aprobada, Piñera afirmó que "hay muchos mecanismos" para hacer cumplir la Carta Magna.

"Espero que la Cámara de Diputados o el Senado no aprueben proyectos que son inconstitucionales. Cuando los parlamentarios se salen de la constitución están debilitando el estado de derecho", dijo.

"Si no lo hicieran, no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se respete nuestra Constitución", agregó.