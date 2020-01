Ministro Briones justificó el impuesto a Netflix por su competencia con los videoclubs

Una intervención particular fue la que tuvo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, durante una entrevista con Meganoticias, puesto que habló acerca de la Reforma Tributaria.



En ese sentido, aseveró que plataformas de streaming como Netflix, compite en el mercado actual con tiendas o locales conocidos como videoclubs, en los que se arrendaban películas.



"Una vez que se establece un IVA que grava ciertos servicios, el no aplicárselo a otros es un trato discriminatorio y al final, cuando usted adquiere un servicio de Netflix, compite con otros servicios, con una tienda que arrienda videos o lo que sea, que sí pagan IVA", sostuvo.





¡Claro! Blockbuster y Errol’s podrían desaparecer, ok no hace siglos que no existen (pedazo de estúpido) #gobiernodelospeores #renunciapiñera #vayansetodosya https://t.co/22AiDQQtFd