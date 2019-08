Juan Pablo Swett y propuestas por jornada laboral: 'Esto tiene que nacer primero de la academia'

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, Juan Pablo Swett, conversó con La Prueba de ADN acerca de los proyectos para modificar la jornada laboral del oficialismo y de la diputada Vallejo, señalando que estos tienen "que nacer primero de la academia (...) y con la participación del mundo técnico".

Para Swett "todos queremos trabajadores más felices", sin embargo "hay consenso que para trabajar menos primero hay que aumentar la productividad", y por eso como gremio "no estamos en contra de una reducción de jornada sino que buscamos un proyecto consensuado".

"Las personas llegan a trabajar 8 horas pero pasan 4 horas arriba de la micro", advierte el dirigente gremial explicando que "hay muchos otros temas que son circundantes a este de la jornada laboral".

Finalmente Swett reflexionó que "como vivimos en una economía donde las grandes empresas chorrean a los más chicos, si no vemos que las grandes empresas no tienen la cancha bien rayada para poder invertir, para contratar y para crecer, eso no va a chorrear a las Pymes", y por eso es importante el comportamiento de la macroeconomía: "Las grandes empresas pueden pasar años con una economía creciendo al 1%, pero dos o tres años así claramente son las Pymes las que terminan endeudándose".