Ibáñez: 'Hasta el momento no ha habido ningún gobierno que se la haya jugado por los empresarios'

El empresario chileno, excontrolador de D&S, Nicolás Ibáñez, conversó con La Tercera, en donde habló de diversos temas de la actualidad nacional, dando su postura con respeto a cómo el Estado ha sido con el empresariado.



A su juicio, "hasta el momento no ha habido ningún gobierno que se la haya jugado por los empresarios. Es como mal visto esto de ser empresario".



Ibáñez añadió en su diagnóstico con que el aporte que hace el sector es importante para el desarrollo de un país.



"Si no es por el emprendimiento y los empresarios, un país no tiene ningún futuro. Por lo tanto, es un pésimo servicio al desarrollo del país criticar a los empresarios o ignorarlos, cuando en definitiva son los que tiran del carro. Esto no quiere decir que sean más importantes. Tienen que actuar dentro de un contexto, pero tienen que ser una de las patas de la mesa y una pata muy importante de la mesa", dijo.



El empresario catalogó a Chile como un país difícil en materia de negocios y que "no era así y se ha convertido en eso. Desde las normas ambientales que son absurdamente complejas y absurdamente exigentes, hasta en fin, normas laborales, o sea, la idea de las 40 horas ya es como la guinda para la torta. La maraña burocrática es algo insoportable. Chile es un país muy caro para emprender".