Felipe Ward fustigó rechazo del proyecto de reajuste diferenciado del sector público

Un día negro terminó de completar el gobierno de Sebastián Piñera. Este miércoles, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, se le confirmó la acusación constitucional en su contra y minutos más tarde, en la Cámara de Diputados, La Moneda sufría otro portazo.

Esto luego de que parlamentarios rechazaran la idea de legislar sobre el proyecto de ley que busca un reajuste diferenciado del sector público. Con 59 votos a favor y 66 en contra, la Cámara se negó a la posibilidad de debatir sobre el incremento de 0,7% para los ingresos sobre $2 millones brutos y otro de 2,8% para los que tiene menor ingreso a lo anterior relatado.

En ello el ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward, se mostró en extremo molesto por la decisión: "podemos tener diferencias en el guarismo, pero pegarle un portazo a una cantidad importante de trabajadores, obviamente es responsabilidad de los parlamentarios que han rechazado, lo que me parece gravísimo, el gobierno tiene alternativas para evaluar".

"Esto significa que en principio no hay reajuste, es necesario que se comprenda la gravedad que ello implica. Nos corresponde insistir ante el Senado que debe aprobar por dos tercios de los presentes, para volver a tramitar el proyecto. Si eso no ocurre, no habrá reajuste. Esto no es un gallito", agregó Ward.

Ante la situación, el gobierno insitió en la posibilidad de discutir el proyecto en el Senado, algo que Jaime Quintana, presidente del organismo no permitió suspendiendo la sesión tras el rechazo de la Cámara de Diputados. Hasta el próximo martes deberá esperar La Moneda para presentar un oficio de insistencia.