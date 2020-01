Exsubsecretario de Trabajo criticó al Gobierno: 'No hubo políticas activas de creación de empleo'

El exsubsecretario de Trabajo, Francisco Javier Díaz, criticó al Gobierno con respecto a los niveles de desempleo que se han registrado en el país, acusando que no se implementaron políticas públicas activas.



Al respecto, señaló que la actual administración miró esta problemática como algo meramente vinculado al crecimiento económico.



"La política de empleo del Gobierno era la no política. Era esperar que por efectos de crecimiento económico que ellos suponían que venía casi mágicamente durante 2018 y 2019, se iba a generar empleo en función de aquel mayor crecimiento económico", dijo.



Díaz recalcó que "como no llegó ese crecimiento económico prometido por el Gobierno, el empleo no se movió. No hubo políticas activas de creación de empleo, en materia de capacitación, en incorporar mujeres y jóvenes en la fuerza de trabajo y a la generación de mayor empleo".



Finalmente, el otrora subsecretario dijo que "lo que ocurrió es el fracaso de mirar la política de empleo, como una política simplemente inercial del crecimiento económico, que simplemente no llegó".