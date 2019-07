Exministro Valente: Si hubiese sido más populista, quizá seguiría en el gabinete

El exministro de Economía, José Ramón Valente, dio su primera entrevista luego de haber sido removido del gabinete el pasado 13 de junio.

Sobre la decisión que tomó el Presidente Sebastián Piñera de reemplazarlo, el economista comentó a El Mercurio que fue "un mazazo" para él y su equipo de trabajo más cercano.

En esa línea, Valente sostuvo que ser sacado del gabinete "fue potente, no hubo nadie que no se le cayera una lágrima", ya que días antes del cambio el mandatario le había expresado que continuaría en sus labores.

"Si hubiese sucumbido a las presiones por ser más populista y salir a la calle a demonizar a los empresarios, quizá seguiría en el gabinete. Habría sido súper popular, pero no habría aportado a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hacer las cosas técnicamente correctas es también hacer política, no hay técnicos y políticos", agregó.

Sobre si es o no necesario tener un partido político que lo respalde, Valente expresó que "fue una gran ventaja ser independiente. Me permitió dedicarme a lo que pensaba que era importante para la economía y los chilenos estén mejor. Siempre tuve mucho apoyo del Presidente, tuve muchas más bilaterales que el resto de los ministros, porque le encantaba lo que estábamos haciendo".

"¿Por qué me sacó? Esa respuesta no la tengo", dijo, agregando que el aviso fue "muy de última hora", y que entiende que "es muy difícil para el Presidente llamar a un ministro que está colaborando y que el día anterior dijo públicamente 'me encanta lo que estoy haciendo'".