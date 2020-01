Exministro de Economía: 'Tenemos que cobrarle un impuesto a la clase media acomodada'

Mientras la crisis social y política en el país aún no termina, las soluciones se siguen buscando en el Palacio de La Moneda. En ello, el exministro de Economía, José Ramón Valente, participó en el seminario 'un aumento inmediato de pensiones' de ClapesUC

En dicha instancia aseveró que: "¿Qué pasa cuando avanzamos a personas que ganan un 67% más que la renta promedio? En el caso de Chile eso sería sueldo bruto de $ 967.000. Estamos hablando de clase media más acomodada. ¿Cuál es el impuesto a la renta que paga alguien que gana eso? El impuesto a la renta es de 1,3%. ¿Cómo compara eso con los otros países? En los otros países tenemos 30%, 40%, 42%, 48%, 50%", partió aseverando.

"La verdadera historia, que no se ha contado todavía en Chile, es que si queremos avanzar a un estado de bienestar tenemos que cobrarle un impuesto a la clase media acomodada del país y tenemos que cobrarle un impuesto mucho más alto del actual. Esa clase media que reclama por No más Tag, por No más AFP, por No más Isapre, tiene que entender que la soluciones en otros países para eso han sido efectivamente que el Estado provea las carreteras, la salud, la pensión, pero a costa de que todos financien vía sus impuestos esa previsión", agregó Valente.

En la misma línea, Valente sostuvo que: "los que están en la clase media pagan menos de lo que reciben; los que están con ingresos más altos, pagan más de lo que reciben, pero todos pagan. En ese sentido es que si de verdad creemos que esa es la solución, ¿es políticamente factible? Y me parece hoy día, que dado que no hemos pasado este mensaje, hemos omitido pasar el mensaje a la clase media de que esa es la solución", comentó en el seminario indicado.