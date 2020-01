Estudio de Conadecus arrojó que carnes de cerdo envasadas no cumplen con etiquetado

Con información de Axel Troncoso

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó este martes los resultados de un análisis de laboratorio a 15 muestras de carne de cerdo envasadas. Los tipos analizados fueron la pulpa, el costillar y las chuletas.

El estudio fue financiado con fondos del Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) y fue dirigido por Ximena Romo, doctora en Biología Molecular. Los resultados arrojaron que estas carnes presentaban elementos que no cuadraban con el etiquetado. En resumen, no se condice la información nutricional con los niveles de grasas saturadas, calorías y sodio que mostró el análisis.

En particular, se detectó elevadas concentraciones de sal en la carne de cerdo marinada, lo que incrementa los niveles de sodio.

El análisis también determinó que en estas carnes de cerdo no existe presencia de ractopamina, un anabólico en formato fármaco que es utilizado como aditivo para el crecimiento de la masa muscular de los animales. Este compuesto ha sido detectado en otros países y es altamente peligroso para la salud humana.

El presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, señaló que los etiquetados que llevaban estas carnes envasadas "no guardan relación con la calidad y muchas veces son productos que uno podría decir que son casi falsificados: señalan tener determinados componentes que no tienen o no señalan componentes que debieran señalar y sí tienen".

También emplazó a las autoridades a profundizar en este tema. "Me parece que sería gravísimo que, frente a un estudio serio, la Seremi de Salud no lo tomara como evidencia. Debe tomar esos antecedentes y de ser cierto los tiene que investigar obligadamente, porque es una denuncia", remarcó Calderón.

Super Cerdo, una de las empresas aludidas, respondió las consultas de ADN y señaló en un comunicado que "los productos son elaborados bajo los más altos estándares de calidad e inocuidad, cumpliendo así con la normativa vigente chilena y también los parámetros establecidos en el reglamento sanitario de alimentos".



El estudio fue presentado este martes. Foto: Conadecus