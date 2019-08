Estudio concluye que los ejecutivos comerciales chilenos son los menos mentirosos de Latinoamérica

Han mentido, vendido cosas de las que no estaban seguros de su calidad o que no eran tan buenos como decían, ocultado defectos en diversos productos, lanzando plazos de entrega que no iban a cumplir o servicios de postventa que no existían.

Los ejecutivos de venta se enfrentaron a estas afirmaciones, en una encuesta elaborada por DNA Human Capital en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, donde la mayoría contestó afirmativamente a todas estas situaciones a la hora de vender.

2.268 hombres y 1.512 mujeres, presentes en las áreas comerciales de diversas empresas, registran en todas las preguntas más del 50% de respuestas afirmativas, destacando Argentina, Colombia y Perú con mayor proporción.

Son los chilenos los que salen "más limpios" en la medición, ya que "solo", el 55% admitió que mintió para vender algo, o el 45% que lo hizo sabiendo que el producto no era bueno.

"Hay perfiles más estructurados organizados y que prefieren ser más directos a lo que es el producto, como puede ser el caso del chileno. Ellos invierten tiempo en hablar bien del producto. Se restringen a lo establecido, no se arriesgan a ir más allá de las características patentes de él van directo a lo que es, lo que puede llevar a perder el brillo del producto y con ello perder la venta, pero es más responsable y es capaz de mantener al cliente por más tiempo", aseguró Murilo Arruda, Managing Director de la empresa que realizó el estudio, especializada en recursos humanos y gestión de negocios.

Por otra parte "en Colombia, Brasil y sobretodo Argentina, son más comerciales en el sentido de conseguir la venta. Son más de discurso, de ponerle color, crear conversaciones, y en ese contexto pueden llegar a adornar mucho las características del producto" agregó el ejecutivo.