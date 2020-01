Doctor en Economía e Imacec: 'Es una buena noticia, en relación a lo que se temía'

El doctor en Economía, Joseph Ramos, consideró el Imacec de noviembre como una "buena noticia, en relación a lo que se temía".

Asimismo, precisó en ADN Hoy que el impacto que ha provocado el estallido social, es menor al que se esperaba.

"Claramente el crecimiento no va a ser 1% para el 2019, como pronostico el Banco Central, sino que será más alto, no sé, 1,5%, gracias a esta caída mucho menor,

y esperemos que el 2020 vea cierto despegue", afirmó Ramos.

"El propio Banco Central pronosticó para este último trimestre del año (octubre-noviembre-diciembre), una caída fuerte en la producción", explicó.

Exponiendo que, "de tal modo, un país que estaba creciendo 3%, el Banco Central dijo iba a terminar en 1%. Para que eso fuera cierto, este último trimestre tendría que haber caído como 5%, y ya vamos en 3,4% en octubre, 3,3% hoy".

Asegurando que "quiere decir que el impacto de la crisis ha sido algo menor a lo que todos temíamos, y el Banco mismo había proyectado. Y en la medida que eso continúe, significa que el empleo va a estar menos golpeado de lo que se anticipaba".

Imacec minero y no minero

La caída de 3,1% en la economía no minera "es una buena noticia, en relación a lo que se temía", expresó, mientras que sobre el 5,1% del Imacec minero sostuvo que "efectivamente para la minería es una mala noticia".

Pero destacó que "la minería no está gobernado tanto por el estallido social, sino que por factores como la ley minera, pero no creo que hubo un deterioro particular en este mes. De repente tienen problemas, fallas técnicas que reducen la producción".