¿Cuáles son las 20 empresas responsables de un tercio de todas las emisiones de carbono del planeta?

Un reportaje de The Guardian reveló que 20 compañías dedicadas a la extracción de petróleo, gas y carbón son las responsables de un tercio de las emisiones de carbono en todo el planeta entre 1965 y 2017.

Se trata de las grandes empresas Saudi Aramco, Chevron, Gazprom, ExxonMobil, National Iranian Oil Co, BP, Royal Dutch Shell, Coal India, Pemex, Petróleos de Venezuela, PetroChina, Peabody Energy, ConocoPhillips, Abu Dhabi National Oil Co, Kuwait Petroleum Corp, Iraq National Oil Co, Total SA, Sonatrach, BHP Billiton y Petrobras, en ese orden.

"Estos nuevos datos de investigadores de clase mundial revela cómo este cohorte de empresas privadas y estatales están conduciendo la emergencia climática que amenaza el futuro de la humanidad, y se detalla cómo han continuado expandiendo sus operaciones pese a estar al tanto del devastador impacto de su industria sobre el planeta", comentaron en el periódico.