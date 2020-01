Colusión del papel higiénico: presidente de la Sofofa pidió perdón tras condena de la Corte Suprema

Con información de Andrés Huerta

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, pidió perdón tras la condena de la Corte Suprema contra la empresa CMPC por la colusión del papel higiénico, compañía de la cual ha sido miembro del directorio y en la que además está familiarmente vinculado a sus históricos controladores.

Recordemos que el máximo tribunal del país falló contra "la Papelera" y la empresa SCA (ex PISA), por coludirse en los precios del papel "tissue" entre los años 2000 y 2011.

El dirigente empresarial, junto con descartar que daría un paso al costado por este caso, dijo que "son hechos gravisimos, me hacen sentir avergonzado, también triste".

"Me siento cien por ciento parte orgullosa del mundo empresarial y me siento cien por ciento parte orgullosa también de haber sido parte de gobernanzas de otras empresas como CMPC, pero al mismo tiempo me siento profundamente avergonzado y triste por los hechos que ustedes conocen", señaló Larraín Matte.

Añadió que "como integrante del grupo empresarial, a pesar de que mi responsabilidad está en otras dimensiones, por supuesto que pido perdón y nunca deja de ser una buena oportunidad para pedir perdón, sentirse avergonzado por esos hechos y para revelar y decir que se están emprendiendo todas las acciones, no solamente a nivel de cada empresa, sino también a nivel de Sofofa".

Respecto al fallo de la Suprema que revocó el beneficio de delación compensada a CMPC, Larraín Matte dijo que "lo que la Corte hace es un matiz respecto de la delación compensada, por lo tanto ese fallo hay que respetarlo y las empresas tienen que acatarlo".