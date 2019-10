Codelcó confirmó que analiza posible cierre de fundición Ventanas

Durante las últimas horas, el directorio de Codelco reconoció que evalúa la posibilidad de cerrar la fundición Ventanas, que está ubicada en la zona costera de la Región de Valparaíso, específicamente en Puchuncaví.



Por medio de un comunicado, la estatal señaló que dicho lugar enfrenta "complejos desafíos en términos económicos y ambientales".



"El mercado de las fundiciones a nivel mundial ha cambiado con la fuerte entrada de nuevas operaciones chinas que cuentan con alta tecnología y bajos precios de tratamiento. Las instalaciones antiguas y de baja escala de Ventanas son poco competitivas y no ofrecen mejores perspectivas en el mediano plazo, por lo que se proyecta que se mantengan las mismas pérdidas de los últimos años, en torno a los US$ 50 millones anuales", añade el texto.



Recordemos que dicha división se procesan los concentrados de cobre, con el fin de producir principalmente ánodos y cátodos, con una capacidad de producción de 420 mil toneladas en su fundición, 300 mil toneladas y 360 mil toneladas de ácido sulfúrico.



Además, en el documento expresaron que para 2022 será necesaria una inversión de a lo menos US$ 30 millones para cumplir con las nuevas medidas del plan de descontaminación.