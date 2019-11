Briones: 'El sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media'

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó en el especial #A3Semanas particularidades del acuerdo tributario alcanzado con la oposición.

La conversación comenzó focalizando las imprecisiones respecto a los puntos consensuados. "Creo que parte de lo que ha pasado es que se filtra mucha información que no es verdadera", explicó, agregando que "el marco de entendimiento tiene dos partes: las medidas tributarias y una segunda parte donde el Gobierno se constituye a hacer un grupo de análisis de gasto tributario".

Al respecto, profundizó indicando que "es sano y es bueno constituir un grupo de trabajo que participe con la ciudadanía para analizar los gastos tributarios para una agenda futura" y que "se acordó un principio: si se llega a eliminar un gasto tributario, eso va a derogar mayor recaudación para el Fisco. ¿En simple? los privilegios de ciertos sectores se trata que vayan al beneficio de muchos", puntualizó.

Sobre la decisión de enfocar los tributos. "Creemos que el impuesto patrimonial, respecto a los activos inmobiliarios, que tienen la gran particularidad, como su nombre lo dice, de que no se pueden mover", ilustró, desmitificando ciertas opiniones que aseguraban que podía gravarse a sectores medios.

"Cuando hablamos de un activo inmobiliario de avalúo fiscal de 400 millones de pesos, estamos hablando de un valor comercial de 800 millones. ¿Alguien quiere decir que esa persona es de clase media?", se preguntó. "Seamos serios. Me sorprende la disonancia cognitiva que hay en este plano. El sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media y eso es parte del problema que tenemos", añadió, afirmando que "La gente sabe que una casa de 800 millones no es de clase media. La gente no es tonta".

Briones además habló de las expectativas económicas tras el estallido social. "Creo que estamos viviendo un momento tremendamente difícil. Tenemos un panorama bastante sombrío", contó, ejemplificando así. "Las señales que hemos tenido son preocupantes. La baja de IVA desde que partieron los desmanes ha caído 1/4 de la facturación total en 15 días. Eso es enorme".

"Hay que tener la cabeza fría. Parte de la sensación de inseguridad e intranquilidad tiene que ver con algo que nos afecta a todos: que no podemos tener un día normal", sostuvo.