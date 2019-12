Adimark: chilenos están dispuestos a gastar menos en entretención y tecnología

GfK Adimark reveló los resultados de la cuarta versión del estudio "Marcas & Crisis", que revisa los efectos que ha tenido el estallido social en los chilenos y sus hábitos de consumo. También analiza el rol de las empresas durante este período.

Según la medición, que encuestó a 1.820 personas mayores de 18 años, el 61% está dispuesto a reducir sus gastos. Los principales rubros que se ven afectados en este "modo ahorro" son: entretención y cultura (72%), restaurantes y hoteles (71%) y los artículos tecnológicos (60%).

La reducción en hospedaje y entretención está más concentrada en el segmento ABC1a, mientras que los productos tecnológicos pierden foco en el C3.

En cuanto a los planes para el año 2020, los sectores con la tasa de no realización más alta son los automóviles (83%), remodelaciones del hogar (76%) y la renovación de artículos tecnológicos (74%). Al menos el 29% de los encuestados no saldrá de vacaciones y la tasa de no realización en este rubro asciende al 60%.

El estudio también aborda cómo los chilenos celebrarán la Navidad. El 52% lo hará con una cena en nochebuena, mientras que el 34% no tiene claridad en sus planes y el 11% no celebrará esta fecha.

Respecto de los mensajes publicitarios navideños, el 38% desearía escuchar mensajes reflexivos, mientras que el 36% está enfocado en la unidad familiar. El 46% rechaza el mensaje vinculado a la entrega de regalos.

En el área comercial, el rechazo radical a los mensajes comunicacionales alcanza el 22,8%. En la primera y segunda medición, este concepto anotó un 30,2%, mientras que en la tercera obtuvo un 20,1%.

"Las marcas siguen relativamente ausentes. No hay mucho contenido positivo o negativo sobre las marcas en este proceso, que necesite reparos o ensalzar. Este ha sido un proceso profundamente ciudadano y lo comercial no ha estado en la conversación", señaló Adimark en las conclusiones.