Yerko Leiva se despidió de Universidad de Chile a través de Instagram

Se va otro futbolista de la cantera azul. El mediocampista Yerko Bastián Leiva Lazo, quien se formó en las divisiones menores de Universidad de Chile, utilizó su cuenta en la red sociales Instagram para referirse a su futuro.

"Hoy termina una etapa de 10 años en este club que me dio la posibilidad de formarme como persona y jugador, me quedo con todas las cosas buenas que me entregaron y sobre todo sueños que pude cumplir", escribió Leiva, para cerrar con "aguante la U!".

El joven de 21 años comenzó su carrera profesional en la U en la temporada 2015-2016 y fue campéon con los laicos en el Torneo de Clausura 2017. Siendo jugador de azul disputó el Mundial Sub 17 de 2015 y el Sudamericano Sub 20 en 2017.