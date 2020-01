Yerko Leiva dejará Unión La Calera para ser refuerzo del Necaxa de México

La carrera de Yerko Leiva dará un vuelco importante. El volante formado en la Universidad de Chile y que dejó los azules por falta de oportunidades, partió a Unión La Calera el 2019 y tan solo un semestre le bastó para que el fútbol mexicano pusiera sus ojos en él.

Es por ello que, según adelantó AS Chile, el pequeño mediocampista partirá a la Liga MX para su primera experiencia internacional y reforzar a Yerko Leiva. El cuadro de los "rayos" hará oficial el fichaje en las próximas horas.

El volante no quiso seguir en la Universidad de Chile acusando problemas deportivos en el CDA: "en estos años que estuve en el plantel, en el 80 por ciento de los partidos no jugué en mi posición. Y cuando agarré continuidad, comenzaron a traer jugadores en mi puesto. Me voy por un tema deportivo".

De esta forma, Leiva se sumará a la legión chilena en México y en especial en Necaxa, donde será compañero de Claudio Baeza y Juan Delgado que están dentro del plantel para el 2020.