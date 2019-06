Yeferson Soteldo sobre el juego de Chile: 'Me gusta mucho'

Yeferson Soteldo analizó el presente de Venezuela en Copa América y adelantó algo para el duelo ante Argentina.

El pequeño exjugador de Universidad de Chile aseguró en conversación con Redgol que le tiene mucha fe a su equipo y aún no ha hecho alguna apuesta con Jorge Sampaoli, su entrenador en el Santos. "Siempre hemos creído en esta selección y soñamos con más. No he hablado del partido con Jorge (Sampaoli), tampoco hemos apostado".

Sobre la selección chilena, Soteldo elogió el juego que ha mostrado "La Roja". "Lo vi y me gustó mucho".

El duelo entre la selección de Venezuela y Argentina será el día viernes 28 de junio a las 15:00 horas.