Yeferson Soteldo le volvió a 'tocar la oreja' a la U: Confesó que quiere jugar en Colo Colo

Dicen que toda relación de amor no es eterna y ejemplo de ello es Yeferson Soteldo con la Universidad de Chile. El delantero venezolano que hoy juega en Santos de Brasil, se encargó desde hace meses de desmarcarse de todo lo que tuvo que ver con su paso por la U.

Hace algunos días, el "chamo" volvió a disparar contra los azules y se justifcó en que:" si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero si no quieren que yo hable mal de su club, que tampoco me busquen la lengua".

Pero si los azules pensaban que Soteldo se quedaría ahí y de una vez por todas se olvidaría de su paso por la U, estaban equivocados. El venezolano ahora coquetea con los hinchas de Colo Colo, "tocándole la oreja" a los hinchas universitarios.

En redes sociales, un fanático albo que le dijo "te esperamos en Colo Colo enano crack", a lo que Soteldo respondió "algún día...", agregando el emoji de súplica. Tras viralizarse su comentario, Soteldo borró el mensaje, pero aquello no evitó que los azules lo dejaran en evidencia.

Mira