Yasmani Acosta sumó otra medalla de bronce para el Team Chile

Yasmani Acosta consiguió medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 tras obtener el tercer lugar en la lucha grecorromana.

El chileno había caído en semifinales ante el cubano Mijaín López que es el favorito para ganar la competencia de la disciplina.

Sin embargo, con una gran calidad técnica, Acosta venció por 9-0 a su oponente, el argentino Luciano Del Río y selló así su participación con la medalla de bronce.

Tras su pelea, el luchador aseguró sentirse muy contento y emocionado por el logro. "Contento por la medalla. Me sentí bien. Sabía que no iba a tener muchos problemas. Hice las cosas que el entrenador me pidió".