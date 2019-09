Yashir Islame Pinto tras su golazo en Malasia 'Yo miraba a Borghi y a Luis Mena'

Yashir Islame Pinto, delantero del PKNP FC de la Superliga de Malasia que militó en distintos clubes del fútbol chileno se ha vuelto viral a través de las redes sociales, debido a un golazo que anotó.

En medio de una jugada, el atacante definió de rabona y clavó la pelota en un ángulo para poder convertir.

En conversación con ADN Deportes, aseguró que aprendía mucho de Claudio Borghi y en especial de Luis Mena que le enseñó a ejecutar esa jugada. "Yo subí al plantel con Borghi, lo veía de repente en los entrenamientos. Pero más que con Claudio, veía mucho más a Lucho Mena. No me sirve mucho, porque aprendí a pegarle con la izquierda y no me sirve como recurso en sí".

Revisa aquí el gol: