Yanara Aedo es la nueva jugadora del Sevilla FC Femenino

La futbolista chilena Yanara Aedo es la nueva volante del Sevilla FC Femenino para la temporada que se está desarrollando. La chilena, empezó jugando en Temuco, para luego formar parte de Colo Colo, equipo con el que ganó nueve títulos; luego, estuvo en las filas del Washington Spirit y posteriormente en el Valencias Féminas CF.

En el conjunto valencianista, disputó 26 encuentros y anotó 3 goles, y justamente uno fue ante el Sevilla FC, su nuevo equipo, en el choque de la primera vuelta disputado en el Antonio Puchades.

La chilena, que fue fija con José Letelier defendiendo a la Roja femenina, según la página del club, indicó que "estoy muy ilusionada, muy contenta de poder estar aquí ya que sé que es un club muy grande en España. Cuando me lo comentaron hace un par de semanas estaba en Chile y me puse muy contenta al recibir la noticia por parte de mi agente”.

Yanara también tuvo tiempo para comentar su posición más cómoda, señalando que "me ha tocado jugar en los dos extremos, en el centro del campo, como falso nueve… no tengo preferencias por ninguna posición pero ahí es donde me siento más cómoda", manifestó.

Por su participación en el mundial, la nueva jugadora sevillista dijo que "era la primera vez que Chile se clasificaba para un Mundial. Son sensaciones encontradas, muy contenta por participar, también por el gol, pero necesitábamos hacer tres goles e íbamos a sacar rápido. Me quedo con la experiencia", señaló.

"Lo siento un proyecto muy interesante de un club que siempre quiere más y que siempre está peleando. Creo que puede ser una buena temporada con jugadores que van a pelear todo lo que puedan dejándolo todo en el campo con mucha entrega y coraje", finalizó.