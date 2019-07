Ya es oficial: Russell Westbrook se suma a los Houston Rockets

Los Houston Rockets hicieron oficial la adquisición de Russell Westbrook a través de sus Twitter; paralelamente, los Oklahoma City Thunder también oficializaron el cambio de Russell por Chris Paul.

El gerente general de Thunder, Sam Presti, calificó a Westbrook como "es el jugador más importante en la breve historia de la franquicia, ha dejado una marca indeleble en este equipo, en esta ciudad y en este estado. Ninguno pudo haber anticipado en lo que se convertiría ese jugador y estamos profundamente orgullosos de los que contribuyó para el éxito de esta franquicia y nuestra comunidad", señaló el Presti, además de desearle éxito en el futuro.

Así, podremos ver a Westbrook junto a "La Barba", James Harden, quienes comenzaron sus carreras en la NBA como compañeros en los Thunder y se pelean cada año la votación para ser MVP de la liga.

Este cambio se suma a los grandes traspasos que está viviendo la NBA, donde Kawhi Leonard viste la camiseta de los Clippers, la ceja Davis se lucirá con LeBron en los Lakers y Uncle Drew junto a Durant vestirán la camiseta de los Nets.

