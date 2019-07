Xavi se rinde ante Vidal: 'Arturo es un futbolista completo'

Arturo Vidal se encuentra disfrutando de sus últimos días de merecidas vacaciones, luego de disputar la Copa América con la Roja; eso sí, debe llegar descansado porque existe una gran cantidad de volantes esta nueva temporada en el Barcelona que están poniendo en duda la titularidad del chileno, sobre todo con la llegada de Frenkie de Jong.

Sin embargo, el histórico Xavi solo tienes flores para Vidal, argumentando que "Arturo te da muchas cosas, te da intensidad, te da ritmo, sacrificio, roba balones, no lo pierde con facilidad tampoco. Me parece un futbolista completo que puede dar muchas cosas en muchos partidos", señaló.

"Me parece un futbolista de muy buen nivel, como De Jong, que se le vio el otro día que es un futbolista que puede marcar una época en el Barcelona", finalizó el jugador que en la actualidad se desempeña como técnico Al Saad de Qatar.

Vidal mantiene su contrato hasta fines del 2021, y el conjunto culé mostraba intención de prolongarlo; sin embargo, el Inter de Milán parece no rendirse a la lucha por obtener al chileno.

