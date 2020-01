Xavi Hernández: 'No acepté la oferta del Barcelona, era muy pronto'

Xavi Hernández era el gran candidato del FC Barcelona para asumir la banca del equipo tras la salida de Ernesto Valverde.

Sin embargo en conferencia de prensa aseguró que pese a recibir la oferta, le parecía que era muy apresurado. "Sí, recibí una oferta del Barcelona, me la presentaron Eric Abidal y Oscar Grau. No la acepté porque me pareció muy pronto".

Sobre la llegada de Quique Setién para el equipo culé, el exmediocampista solo tuvo palabras de elogios. "Setién me gusta como entrenador del Barcelona, su forma de trabajar. Espero que tenga éxitos".

De momento, Xavi aseguró que está ilusionado con dirigir al Barca en su trayectoria, pero de momento está comprometido con el Al Sadd.