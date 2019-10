Williams Alarcón: 'He salido a marchar para compartir con el pueblo'

El joven futbolista de Colo Colo, Williams Alarcón, habló durante este miércoles con Los Tenores de ADN sobre cómo ha vivido estos días de gran impacto social que ha tenido el país.

Al respecto, comenzó diciendo que "yo creo que está bien por lo que están luchando los más jóvenes, ya que por temor no lo hicieron anteriormente, así todo es más justo para el pueblo".

¿Cómo lo ven los futbolistas? "No todos nacen en una cuna de oro, muchos vienen desde abajo y les ha tocado luchar para tener lo que consiguieron, así que están comprometidos", sostuvo.

¿Usted ha marchado? "Todos están comprometidos, apoyando la causa. Yo también he salido, he ido a Plaza Ñuñoa a compartir con el pueblo, ya que todos partimos desde abajo (...) Me interesa estar ahi apoyando la causa, porque es necesario para el país", indicó Alarcón.

¿La familia cómo está con estos sucesos? "Hay harta manifestación en Conchalí, con los robos y todo, pero lo importante es que la familia está bien y ellos también protestan para que todo sea más justo para todo el pueblo. Estamos todos juntos", cerró.