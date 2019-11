Wanderers: 'Nos reservaremos el derecho de acudir a las instancias de justicia deportiva'

El cuadro de Santiago Wanderers expresó su malestar con respecto a la decisión de la ANFP y del Consejo de Presidentes, que provocó que el elenco Caturro no ascendiera de categoría ni tampoco fuese consagrado como campeón de la Primera B.



En ese sentido, el club de Valparaíso indicó que "como institución nos sentimos profundamente perjudicados", por lo que "nos reservaremos el derecho de acudir a las instancias de justicia deportiva que sean necesarias para que se respete lo que hemos conseguido en la cancha y nos quitaron por secretaría".



Wanderers acusó que no se respetó el mérito deportivo que logró el club a lo largo del torneo, considerando que se había jugado el 90% del certamen.



"Nos parece grave y escandalosa la diferencia de criterios por parte del Consejo de Presidentes y la Asociación Nacional del Fútbol Chileno, quienes sí respetaron los méritos del punto de primera división, además de los equipos que jugarán copas internacionales dadas sus respectivas posiciones en la tabla, criterio que no fue utilizado con Santiago Wanderers, siendo el club que vio sus legítimos intereses más perjudicados", señalaron.