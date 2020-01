Walter Montillo y la posibilidad de ir a la Copa Libertadores: 'A la U no se le regaló nada'

Universidad de Chile viajó a La Serena para esperar a el duelo contra Unión Española.

En el aeropuerto, uno de los que entregó conceptos fue Walter Montillo, quien aseguró que ellos van mentalizados para disputar el partido. "Nosotros preparamos el partido igual como se prepara siempre, estamos muy ilusionados de que se juegue, es importante tanto para nosotros como para ellos, pero no es decisión nuestra. Hasta que no se sepa, nosotros estamos yendo a jugar un partido que nos podría dar esa posibilidad de llegar a una final también. Queremos jugar el partido, porque es lindo cuando se gana dentro de la cancha. Pero bueno, por ahora nosotros vamos a ir a jugar, no sabemos nada y por eso estamos viajando".

El ex jugador de Tigre respaldó la declaración de su entrenador Hernán Caputto y aseguró que Universidad de Chile tiene méritos para ir a la Copa Libertadores. "La U tuvo que dar una llave haciendo cuatro goles, entonces a la U no se le regaló nada, se suspendió el torneo por una causa social y que lo ameritaba. La ANFP decidió que sea de esta manera, nosotros estamos haciendo lo que nos dicen nada más", sentenció.

El partido entre azules e hispanos está programado para este sábado a las 20:30 horas.