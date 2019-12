Walter Montillo se despidió de Tigre: 'Siempre dije que mi sueño era retirarme en la U'

Una linda despedida realizó el volante trasandino, Walter Montillo, al cuadro de Tigre, puesto que se convertirá en las próximas horas en refuerzo de Universidad de Chile.



En Instagram, la Ardilla agradeció al elenco Matador, afirmando que "me llevo la alegría de la consagración, el cariño de la gente, los buenos deseos de los funcionarios del club y el reconocimiento de mis colegas".



"Todos los que me conocen saben que desde agosto de 2010, siempre dije que mi sueño era retirarme en la U. Ese fue el club en donde despegó mi carrera y se afianzó mi familia con la llegada de mis primeros dos hijos. Pasaron muchos años, negativas, desencuentros...pero finalmente se alinearon los planetas", expresó Montillo.



El volante consideró que si bien habrá quienes lo entiendan y quienes no, recordó que "uno es persona antes que futbolista y no quería dejar de hacer algo que esperamos tanto tiempo".