Walter Montillo: 'Es una linda oportunidad para el club de arrancar con el pie derecho'

Universidad de Chile viajó a Temuco para disputar la final de la Copa Chile contra Colo Colo.

En el aeropuerto, Walter Montillo, anticipó lo que será el duelo contra los albos y resaltó la importancia de ganar este partido. "Una final en el primer partido nunca me había pasado, así que ojalá podamos hacer un lindo partido. Se ha trabajado muy bien durante todos estos días, trataremos de ganar, de salir campeones, es una linda oportunidad para el club, para nosotros, para mí de arrancar con el pie derecho".

El volante ofensivo también afirmó la importancia de estar nuevamente en una instancia decisiva. "La Copa Chile nos dio una chance de jugar nuevamente una final, así que ojalá que lo podamos hacer bien y nos da la chance de jugar Libertadores, así que ojalá hagamos un gran partido, juguemos bien y arranquemos con el pie derecho el año".

Al ser consultado por la posibilidad que redebute como titular ante el Cacique, Montillo aseguró que depende de Hernán Caputto. "Depende del técnico, lo veremos a dentro del partido si es que me toca jugar, solo he tenido un amistoso, el otro día no se pudo jugar, pero creo que vamos a estar bien".

Finalmente, el jugador de Universidad de Chile destacó el objetivo del equipo y afirmó que también piensan en conseguir el campeonato. "Nuestro objetivo en el campeonato es salir del fondo, tenemos que sumar una cierta cantidad de puntos para poder salir y hay que pensar en salir campeón, estamos todos con los misms puntos ahora arrancando, si bien en el promedio estamos abajo, de la única manera que vamos a salir es sumando", sentenció.

Este miércoles los azules enfrentarán a Colo Colo a las 18:30 horas en Temuco.