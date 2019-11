Violenta pelea terminó con dos expulsados en la NBA

En la victoria de los Philadelphia 76ers a los Minnesota Timberwolves por 117-95 estuvo marcado por la brutal pelea entre dos jugadores de ambos equipos.

Joel Embiid y Karl Anthony Towns se enfrentaron a golpes luego de un enredo en sus brazos a mediados del tercer cuarto. El pleito tuvo que contar con la intervención de jugadores y personal de seguridad.

La pelea se trasladó a redes sociales donde Embiid publicó en su Twitter: "¿Gran victoria de mi equipo! Me criaron alrededor de leones y esta noche un gato tiró de mi"; en el otro lado, Towns publicó: "No soy una perra, siempre por encima de los leones", junto a una foto de Embiid llorando.

Great team win!!! I was raised around lions and a cat pulled on me tonight lmao.. Got his mama giving middle fingers left and right. That’s some SERIOUS REAL ESTATE #FightNight #IAintNoBitch pic.twitter.com/MWc9p0jy7u