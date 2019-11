Vidal por conflicto con Bravo: 'Le dije mi forma de pensar y listo, nunca más hablamos'

Arturo Vidal habló sobre la selección chilena y su preparación para las eliminatorias, además del conflicto con Claudio Bravo.

En conversación con El Mercurio, el volante asegura que no conversaron en la pasada gira europea donde compartieron. "Cada uno entrenó de forma individual. Él dio todo, yo también y el equipo así lo vio. No somos amigos, no seremos amigos, pero el equipo es lo más importante", aseveró.

El jugador del Barcelona confesó que habló con Bravo hace dos años, y de ahí en más no mantuvieron contacto. "He dicho cosas, pero no tengo porque decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decir las cosas a la cara. A Bravo se lo dije cuando pasó el tema de sus familiares hace dos años. Pero quedó en nada, le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, porque nunca más hablamos", sostuvo.

Vidal valoró el esfuerzo que ha hecho junto a Gary Medel por seguir manteniendo a la selección en la élite del fútbol mundial. "Cuando llegó Rueda nos comimos varios viajes a Japón con Gary. Teniendo todos esos problemas tratamos de subir nuevamente a la selección, de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos como hombres y aceptamos lo que decía la prensa", expresó.

El jugador aseguró que con tantos partidos amistosos, el verdadero nivel de la "Roja" será visto en duelos oficiales. "Han sido dos años largos con tantos amistosos. Lo único bueno fue la Copa América, donde se vio un buen Chile. Volvimos a los amistosos y volvieron las dudas de la gente. Sabemos que se está trabajando bien y que llegaremos de la mejor forma a los partidos importantes", concluyó.