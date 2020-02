Vidal no entrenó en la previa del partido del Barcelona ante Levante

Arturo Vidal no participó del entrenamiento del FC Barcelona, durante la sesión matinal de este sábado, en España, previo al duelo ante el Levante.

El chileno no practicó con sus compañeros y sólo realizó ejercicios en el gimnasio.

"No es nada grave. Hay una contusión y vamos a ver cómo evoluciona. No soy partidario de asumir riesgos con jugadores porque hay muchos partidos y no tenemos una plantilla muy amplia. Está bien y no va a tener ningún problema", explicó Quique Setién, entrenador del cuadro catalán.

Además, el adiestrador se refirió a las características futbolísticas de Vidal y si estas sirven para que el equipo controle el partido.

"Por supuesto que se puede controlar un partido con Vidal. A veces los propios futbolistas no entienden que pueden hacer muchas cosas mucho mejor y depende de lo que tú le pidas. Es verdad que por naturaleza tienen una manera de actuar pero hay cosas que se pueden ir añadiendo a lo que ya tienen. El objetivo es hacer mejores a los futbolistas", dijo.

"No le vamos a pedir que haga lo que hace Antoine (Griezmann), pero intentaremos que sume más y lograr que tenga un rendimiento extraordinario. Es verdad que no es fácil para jugadores sin una calidad muy alta técnica que se muevan en espacios reducidos. El pase de tacón del otro día es un ejemplo. Tiene esa energía", agregó.