Víctor 'Tigre' Cruces recibió el 'Premio a la Trayectoria Periodística' por parte del CPD

Víctor Cruces vivió una emotiva jornada tras recibir el "Premio a la Trayectoria Periodística" por parte del Círculo de Periodista Deportivos (CPD).

El conductor de "Los Tenores de la Tarde" además de DirectTV estuvo acompañado durante toda la ceremonia junto a su familia.

Cruces recibió la distinción por parte de Danilo Díaz (Presidente del CPD) y Nicolás Olea (Vicepresidente del CPD).

Tras recibir el galardón, el "Tigre" agradeció el cariño por parte de la gente y por reconocer su esfuerzo. "Jamás me imaginé que podía recibir un premio. Este reconocimiento no es solo mío, es también de mis compañeros, de los que hacemos la radio día a día. Debo decir que me encanta trabajar en este medio, disfruto cada transmisión, programa y momento radial. Creo que nací para trabajar en radio. Les agradezco de corazón".

