Vicepresidente del Barcelona: 'A día de hoy, el fichaje de Neymar está descartado'

En la previa del Trofeu Joan Gamper, el vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, se refirió al posible retorno de Neymar JR al club azulgrana.

Al respecto, según Sport, Cardoner aseguró que "a día de hoy, el fichaje de Neymar está descartado. Él no está a gusto en París y es una situación que debe resolver en París. A día de hoy no hay caso, como ya dijo el presidente. No hemos hablado con ellos y respetemos mucho a los clubs y los rivales", señaló.

Sobre la salida de Coutinho y Rakitic, el vicepresidente indicó que "no hablamos de los jugadores que no están en el club, pero tampoco de los que forman parte de este Barcelona. Nos merecen toda la consideración", manifestó.

"Nosotros tenemos todo el armamento para afrontar Liga y Champions con altas posibilidades", mencionó el directivo, quien recordó que no se gana una Champions del 2015. "Hay mucha exigencia para todos, empezando por los socios. Ojalá cada año podamos estar en disposición de conquistar la Champions", finalizó.