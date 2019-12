Viana sobre situación de Wanderers: 'Paredes, Herrera y Sánchez, nos dieron su respaldo total'

El golero de Santiago Wanderers, Mauricio Viana, habló este lunes con Los Tenores de ADN sobre la compleja situación que vive Santiago Wanderers en el fútbol chileno, quienes fueron impedidos en subir a Primera A, pese a que lideraban la tabla de la Primera B cuando se decidió finalizar los campeonatos profesionales en el país debido al estallido social.

Al respecto, el guardameta comenzó diciendo que "fue muy gratificante la reunión con el Sifup y con mis compañeros de profesión. Estuvo Esteban Paredes, Johnny Herrera, Diego Sánchez y la verdad es que el respaldo es total, todos piensan como está pensando Santiago Wanderers en la justicia deportiva, y la verdad es que me voy muy tranquilo, porque los compañeros están cien por ciento de acuerdo con nosotros para respaldarnos".

Respecto a la postura de Wanderers sobre haber reanudado el torneo de la Primera B, indicó: "Hace dos o tres semanas atrás nuestra postura era reanudar el fútbol y eso está en conciencia de todos ustedes. Que después sintiéramos que nuestra integridad podría haberse visto perjudicada, nos hizo cambiar de opinión respecto a reanudar el campeonato".

¿Qué tiene ganas de hacer el Sifup? "Por lo mismo se generó esta reunión, para pelear por la injusticia deportiva con Santiago Wanderers y San Marcos de Arica. El Sifup con los compañeros que nombré en un comienzo, están cien por ciento alineados en defender las causas y todos entienden que es lo más justo", manifestó.

"En esta reunión no estaban todos los capitanes, pero con el respaldo que me dio el Sifup hoy, me voy tranquilo a mi casa, sabiendo que nos van a defender con todo para lograr lo que es justo", añadió Viana.

Finalmente, el golero sostuvo: "Solamente pedimos como jugadores que si en la Primera División salió campeón Universidad Católica, también deberían haber lo mismo con Wanderers en la Primera B, y con San Marcos en la Segunda División profesional".