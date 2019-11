Verhagen tras su salida del Audax: 'El argumento que tenían para decirme 'negro' era pura basura'

Bernio Verhagen, delantero surinamés que militó en el Audax Italiano durante parte del segundo semestre habló sobre las acusaciones que hizo de racismo.

En conversación con ADN Deportes aseguró que le molestaba mucho que lo apodaran de "negro": "A muchos compañeros del equipo les dije que decirme "negro" es racismo, pero ellos decían que era como decirme "amigo", pero yo no andaba diciéndoles "blancos" o algo así, no es usual. Encontré que su argumento para decirme "negro" era pura basura".

Además, entregó detalles de cómo fue su cruce con el paraguayo Justo Sanabria en el camarín tras sufrir burlas por un tatuaje que se hizo. "Con Sanabria, si, peleamos en el camarín. Tenía un tatuaje nuevo y lo que pasó es que cuando venía de tatuarme tras el estadio, dos compañeros me vieron con el tatuaje y sentí que murmuraban algo a mis espaldas. Me acerque a ellos y Sanabria me dijo que parecía puta. No entendía por qué decía eso, le mostré de nuevo mi tatuaje y le pregunté por qué me decía eso, me empujó y después peleamos, me tuvieron que detener entre varios".

Por los dichos de Juan José Ribera, que cuestionó si era un jugador profesional, Verhagen se deshizo en críticas. "Eso es pura mierda, basura, Ribera es un mal entrenador. ¿Cómo puede tener en la banca a sus mejores jugadores? ¿Cómo puedes ir ganando 2-0 un partido y perderlo igual? Eso es por problema de táctica, no de jugadores. Él no puede decir que soy un mal jugador, si puedo decir que es un mal entrenador porque no mostró respeto hacia mí. Y no solo hacia mí, sino hacia otros jugadores también. Cuando llegué a Audax traté de ponerme en forma, pero no pueden esperar que esté a pleno físicamente en 1 o 2 semanas. Esto es futbol profesional y toma al menos un mes estar en condiciones adecuadas. Acá he entrenado con más intensidad de lo que hice en Audax así que lo que él diga es basura".