Van Persie sobre Alexis: 'Es rápido, asiste y anota, aún lo tiene todo'

En medio de las negociaciones entre el Manchester United y el Inter de Milán, Robin Van Persie volvió a tirarle flores al tocopillano, quien no tuvo una buena campaña por el cuadro inglés.

Según publicó BT Sport, el holandés señaló que "según yo, no parece feliz. No puedo referirme al tema de forma adecuada ya que no estoy trabajando con él, pero cuando lo veo jugar, rara vez lo veo sonreír. Claro, entiendo que cuando estás jugando necesitas estar serio y quieres ganar, pero después de anotar un gol puedes sonreír, porque ese es el objetivo del fútbol", indicó.

Además, Van Persie dijo que "todos jugamos fútbol porque nos gusta, y si te gusta algo deberías sonreír. Creo que en los primeros meses tras su llegada estaba feliz y jugando bien. Mentalmente necesita encontrar esa felicidad de nuevo, porque si estás feliz entonces estás en forma, tienes la intención de crear juego y divertirte, entonces yo creo que debe encontrar el camino para ser feliz nuevamente", prosiguió.

"Alexis lo tiene todo: es rápido, puede asistir, puede regatear y puede anotar goles", indicó Persie.

Sobre lo que debe hacer el chileno, el holandés cerró indicando que "hay mucha negatividad en los fanáticos y la gente que da sus opiniones en redes sociales. Quizás todo esto ha sido mucho para él. Solo necesita ignorar todo eso, encontrar su verdadera felicidad y solo disfrutar del fútbol", concluyó.