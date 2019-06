Van Gaal: No me gustan Neymar y Messi como jugadores de equipo

En su particular estilo, el extécnico holandés, Louis Van Gaal, tuvo una visión algo crítica con respecto a Lionel Messi y Neymar, a quienes categorizó como futbolistas más bien individualistas y no que aportan en el colectivo.



En el diálogo con El País, el multicampeón con Ajax cuestionó sobre "¿Cuántas Champions ha ganado el Barcelona con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Messi y Neymar me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo".



Van Gaal recalcó, eso sí, que gusta del estilo de la Pulga, pero que de todas formas debería preguntarse como capitán de los catalanes qué es lo que pasa que no obtienen una Orejona desde hace cinco temporadas.



"El Barcelona tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal…! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona. No solo el entrenador. Los jugadores tienen una parte sustancial de responsabilidad de lo que sucede en el equipo", expresó.