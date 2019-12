Valverde por rumores de partida de Arturo Vidal: 'No es algo que yo me haya planteado'

Ernesto Valverde, entrenador de FC Barcelona habló sobre la continuidad de Arturo Vidal en el cuadro culé.

El técnico en conferencia de prensa descartó manejar información sobre una posible reunión entre el “King” y el cuadro del Inter de Milán. "No tengo constancia de aquello. No es una cosa que se me ha planteado y ni me la planteo yo, sobre todo porque aún no entramos en el mercado de invierno".

Sobre los rumores de sumar a Lautaro Martínez, el técnico se deshizo en elogias por el atacante argentino. "Lautaro es un jugador que está haciendo una gran campaña, rápido, potente y allí nos hizo un gol de fuerza corriendo al espacio. Además, se entiende muy bien con Lukaku, tienen movimientos mecanizados que les está dando mucho al Inter".

El cuadro culé se medirá ante el elenco italiano por la última jornada de la fase grupal de la UEFA Champions League a contar de las 17:00 horas.