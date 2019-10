Valentina Toro se coronó campeona mundial de Karate sub 21

Una jornada de gloria vivió la chilena Valentina Toro, al convertirse en campeona mundial de karate sub 21, en la categoría -55.



La nacional se impuso por 4-0 ante la turca Demirtuk Gulsen, en la instancia deportiva que se desarrolla en el Polideportivo del Estadio Nacional.



Toro no escondió su emoción tras la victoria, afirmando que "fue súper complicado. Me costó moverme, pero pude hacerlo bien. Trabajé muy duro por esto".



Cabe señalar que el mundial de karate, que reunía a las categorías Cadete, Junior y U21, fue uno de los pocos eventos que se desarrolló en Chile, en vista del estallido social que se produjo desde hace una semana.